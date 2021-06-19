إيطاليا : الإصابة بكوفيد -19 ظلت في اتجاه تنازلي

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - قالت مصادر يوم الجمعة إن رقم انتقال COVID-19 Rt في إيطاليا هو 0.69 ، وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي لمراقبة فيروس كورونا لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS) ، وهو مستقر بشكل كبير مقارنة بـ 0.68 الأسبوع الماضي.



وقالت المصادر إن حالات الإصابة بكوفيد -19 ظلت في اتجاه تنازلي ، حيث سجلت 16.7 حالة لكل 100 ألف نسمة ، مقارنة بـ 25 حالة قبل أسبوع.



تم تقديم تقرير المراقبة يوم الجمعة بعد فحصه من قبل فرقة عمل COVID-19 التابعة للحكومة.



تبلغ نسبة أماكن العناية المركزة في إيطاليا التي يشغلها مرضى COVID-19 6 ٪ ، مع انخفاض عدد المصابين بالفيروس التاجي في وحدات العناية المركزة من 688 في 8 يونيو إلى 504 في 15 يونيو.



لا توجد منطقة أعلى من الحد الحرج البالغ 30٪.



كما أن نسبة الأسرة في أجنحة المستشفيات العادية التي يشغلها مرضى COVID على المستوى الوطني هي أيضا 6٪ ، حيث انخفض العدد من 4685 في 8 يونيو إلى 3333 في 15 يونيو.



وقال التقرير إن جميع المناطق والأقاليم المستقلة في إيطاليا معرضة حاليًا لخطر الإصابة بـ COVID-19 ، باستثناء بازيليكاتا وفريولي فينيتسيا جوليا وموليز ، والتي تعتبر متوسطة الخطورة.



واشار ريس محطة الفضاء الدولية سيلفيو بروسافيرو إن منحنى العدوى أصبح الآن من بين أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي وإن العديد من البلدات والمدن لا توجد بها حالات. وأضاف بروسافيرو أنه في بعض المناطق جاءت الحالات من الخارج.



وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة جياني رضا إن الوضع "جيد للغاية لكن الوباء لم ينته بعد".



وذكر إن اللجنة الفنية والعلمية لـ CTS ستقرر قريباً خلط اللقاحات. (أنسا). (أنسامد).



