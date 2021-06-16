المنقوش تعبر عن تقديرها للموقف السعودي الداعم للملف الليبي

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - عبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية " نجلاء المنقوش " عن تقديرها للموقف السعودي الثابت والداعم اتجاه الملف الليبي.



جاء ذلك خلال لقائها مع وزير الخارجية السعودي " فيصل بن فرحان " على هامش الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقالت الوزيرة إنها تتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وارساء سنة التشاور بينهما لما تتمتع به المملكة السعودية من سمعة طيبة على مختلف الأصعدة.



وأشادت " المنقوش " بالحرص الذي تبديه المملكة السعودية بأن يتولى الليبيون بأنفسهم ومن خلال الحوار حلحلة الأوضاع في ليبيا مما يعزز سيادتها واستقلال قرارها السياسي.



وجرى خلال هذا اللقاء التشاور حول عدد من القضايا التي تهم البلدين، كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2 في نهاية الشهر الجاري والمبادرة الليبية التي ستعرض خلال هذا المؤتمر.



من جانبه رحب وزير الخارجية السعودي بأي مبادرة ليبية من شأنها ارساء الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا بأن بلاده ستكون في مقدمة الدول الداعمة لهذه المبادرة التي تعبر عن إرادة الليبيين وتحقق استقرار بلادهم.



وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. (أنسامد).



