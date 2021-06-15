المنقوش:نسعي لحشد الدعم الدولي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي "نجلاء المنقوش" على دعمها الكامل لعمل اللجنة العسكرية المشتركة وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها وأنه لا تهاون اتجاه هذا المبدأ الوطني.



جاء ذلك خلال لقاء "المنقوش بمقر وزارة الخارجية بطرابلس أعضاء لجنة "5+5" وذلك للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين.



وأضافت "المنقوش" أنها رفقة وكيل الوزارة للشؤون السياسية تعمل داخليا وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين، مؤكدة انها ستسعى جاهدة لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات نهاية العام.



من جهتهم أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة والخارجية تحديداً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبأسرع وقت ممكن بدءً من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف ومن تم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.



(أنسامد).



