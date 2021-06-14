بايدن : ينبغي للولايات المتحدة وروسيا العمل سويا بشأن ليبيا.

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اليوم الأحد ، أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" كان محقا في قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت وبلغت أدنى مستوياتها.



وقال "بايدن" للصحفيين في ختام اجتماع قادة مجموعة السبع "اسمحوا لي أن أوضح أنه (بوتين) على حق ، إن العلاقات بين البلدين في مستوى منخفض".



واعتبر الرئيس الأمريكي أن تدني العلاقات بين البلدين سببه "عدم تصرف بوتين ، في كثير من الحالات ، بما يتفق مع المعايير الدولية".. موضحا أن الولايات المتحدة "لا تسعى للصدام مع روسيا".



وأضاف بايدن أنه "ينبغي للولايات المتحدة أن تعمل سويا مع روسيا بشأن ليبيا". (أنسامد).



