البابا فرنسيس : البحر المتوسط ;;أكبر مقبرة للمهاجرين لأوروبا

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / البحر الأبيض المتوسط بأنه "أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك بسبب الضحايا من المهاجرين الذين يحاولون عبوره وصولا للسواحل الأوروبية.



وقال البابا فرنسيس أمام الحضور في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان اليوم : سيقام بعد ظهر اليوم في أوغوستا، في صقلية، حفل استقبال حطام السفينة التي تحطّمت في ١٢ أبريل ٢٠١٥. ليستمرّ هذا الرمز للعديد من المآسي في البحر الأبيض المتوسط ;;في مناشدة ضمير الجميع وليعزّز نمو إنسانية أكثر تضامنًا تهدم جدار اللامبالاة.



وتابع : لنفكر في الأمر: لقد أصبح البحر الأبيض المتوسط ;;أكبر مقبرة في أوروبا. (أنسامد).



