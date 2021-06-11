الحويج وسفير مصر لدى ليبيا يناقشان التبادل التجاري

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - بحث وزير الاقتصاد والتجارة " محمد الحويج "خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا " محمد سليم " آلية تنظيم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس وحضره وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة التعاون الدولي والفني أخر المستجدات الخاصة بالاجتماع المرتقب للجنة العليا الليبية المصرية خلال الفترة القادمة.



كما تطرق الحضور لمناقشة الصعوبات العراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين.



حيث أكد الجانبان على ضرورة تسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ وأهمية استئناف حركة الطيران بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المختصة في إطار دعم التبادل التجاري وتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدولتين. (أنسامد).



