تونس: تطعيم مليون و 252 ألفا و125 شخصا بالجرعة الأولى

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس أن مليونا و252 ألفا و125 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم ال(89) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.



وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء بالجرعة الأولى بلغ 28 ألفا و562 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.



وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 352 ألفا و570 شخصا.



وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و339 ألفا و290 شخصا.



وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس". (أنسامد).



