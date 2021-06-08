الجزائر:تأكيد على أهمية انتخاب برلمان قوي

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - واصلت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، يوم الاثنين، تنشيط حملتها الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو قبل يوم واحد من اختتامها، مجددة التأكيد على أهمية أن يفضي هذا الاستحقاق الى برلمان "قوي" يضم "كفاءات في مختلف المجالات بإمكانها أن تقود الجزائر الى تغيير يستجيب لتطلعات المواطن".



وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، من الجلفة، أن حزبه يأمل في "برلمان قوي يقود الجزائر إلى بناء نظام اقتصادي جديد، ويبعدها عن سياسة الريع وتوزيع الثروة"، مشددا على "دور الكفاءات" في تحقيق هذا المسعى.



كما أكد الامين العام للحزب أن انتخابات 12 يونيو المقبل تشكل فرصة للجزائريين من أجل "بناء مؤسسات قوية تعبر عن آمال وتطلعات المواطنين وتسمح بتعزيز الثقة بين المنتخب وناخبيه". (أنسامد).



