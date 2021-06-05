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ليبيا تأمل في تحسين القطاع الصحي بالتعاون مع إيطاليا
    (أنسامد) - يونيو 5 - روما - أبدى وزير الصحة "علي الزناتي" أمل بلاده في إحراز نجاحات ملموسة على صعيد التعاون مع الجانب الإيطالي في القطاع الصحي.

    جاء هذا التطور على خلفية تأكيدات المسؤولين الإيطاليين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن روما جاهزة لتحفيز الشركات العالمية الكبرى في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات على مساندة المستشفيات الليبية.

    أوضح الطرف الإيطالي أنه مستعدّ لتوفير خدمات الإدارة المتكاملة وتقديم الحلول التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية على صعيد تشغيل وإدارة المستشفيات الجامعية.

    وقد عقد "الزناتي" لقاءً مع نظيره الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، خلال زيارته لإيطاليا، واستعرضا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وكذلك كيفية التعاطي بصورة إيجابية مع موضوع الديون المستحقة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين، حيث تقرر إخضاع هذه الديوان لعمليات فحص وتدقيق من خلال لجان متخصصة. (أنسامد).

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