ليبيا-اسبانيا: توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - وقعت حكومة الوحدة الوطنية، مع إسبانيا، اليوم الخميس، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسي.



جاء ذلك في ختام لقاء موسّع جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " وعدد من الوزراء، بالوفد الإسباني الذي يزور ليبيا برئاسة رئيس الوزراء " بيدرو سانشيز".



ووفق بيان للحكومة، فقد اتفق الجانبان على التعاون الصحي المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم بالخصوص.



كما تم الاتفاق على علاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات الاسبانية.



كما تم الاتفاق على دعم جهود الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المكانية لمناطق إنتاج النفط المستثمرة من قبل شركة " ريبسول " وإمكانية رفع معدلات الإنتاج (أنسامد).



