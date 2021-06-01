المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الأحد تعليق عضوية مالي إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي.



وفي بيانها الختامي عقب اجتماع المجموعة في غانا أكدت الـ (إيكواس) أنه ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا.



وجاء في البيان "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".



وقالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن التكتل "علَّق عضوية مالي". (أنسامد).



