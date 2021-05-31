اعلان موعد ملتقى المفوضية العليا للمصالحة الوطنية بطرابلس

(أنسامد) - مايو 31 - روما - يعلن المجلس الرئاسي انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية اليوم الاثنين في طرابلس.



وقالت المتحدثة باسم المجلس " نجوى وهيبة " خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد إن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في شهر يونيو القادم بمسارتها المختلفة.



وأكدت " وهيبة " أن هذه الملتقيات ستكون بمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من " الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية".



وأشارت "وهيبة" في مؤتمرها الصحفي إلى أن قرار التوسع الذي اتخذه المجلس في عقد الملتقيات هو من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.



وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين حول هوية المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت " وهيبة " على أن الملتقيات بمسارتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون أخرى.



وأوضحت في السياق نفسه أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة الوطنية السابقة وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها. (أنسامد).



