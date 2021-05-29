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الدبيبه يشارك الاثنين في مؤتمر اقتصادي بإيطاليا
    (أنسامد) - مايو 29 - روما - تستضيف وزارة الخارجية الإيطالية، الاثنين المقبل، المؤتمر الاقتصادي "ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية" وذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

    سيتحدث في الجلسة العامة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والدبيبة، فيما يشرف عليها وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو.

    ويمكن لممثلي المؤسسات الصحفية أن يتابعوا الجلسة العامة في البث المباشر وسيتم بثها على موقع وزارة الخارجية الإيطالية وصفحتها على فيسبوك. (أنسامد).

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