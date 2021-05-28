ليبيا:بريطانيا تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر

(أنسامد) - مايو 28 - روما - جددت بريطانيا دعمها للجهود التى تبذلها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر القادم .



جاء ذلك خلال استقبال رئيس المفوضية العليا للانتخابات " عماد السايح القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كاتي انجليش بمقر المفوضية بطرابلس .



ووصفت الدبلوماسية البريطانية دور المفوضية حاسما في التحضير للاستحقاق الانتخابي هذا العام ، مشددةً على دعم المملكة المتحدة مع الأمم المتحدة لجهودها في هذا الشأن .



يشار إلى أن لقاء السايح بالقائمة بأعمال السفارة البريطانية يأتي بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا رتشارد نورلاند والذي أكد بدوره على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمفوضية الإنتخابات لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. (أنسامد).



