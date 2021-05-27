بلينكن: نعمل مع مصر لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

(أنسامد) - مايو 27 - روما - قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه أجرى محادثات مكثفة وجيدة للغاية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه عمل مع القاهرة على تقليل التصعيد وبناء مزيد من الاستقرار في الضفة الغربية والقدس، ومن أجل نشر المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للفلسطينيين في غزة.



وأضاف بلينكن خلال مناسبة في السفارة الأميركية في القاهرة أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.



وخلال زيارة قصيرة، اجتمع بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة، ولم يدلِ بتصريحات للإعلام قبيل الاجتماع.



وأضاف بلينكن "لدينا في مصر شريك مؤثر في التعامل مع الأحداث ونعمل معاً بشكل إيجابي، ونعتقد أن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في أمان واستقرار وحرية وكرامة ودور مصر محوري في تنفيذ هذه الأمور".



وفي سياق آخر يتعلق بالملف النووي الإيراني قال بلينكن: نتفق مع إسرائيل على منع إيران من النووي ونختلف حول الطريقة.



وذكرت الرئاسة المصرية في بيان عقب المباحثات، أن الرئيس السيسي أكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. (أنسامد).



