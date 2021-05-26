ليبيا:ملتقى الحوارالسياسي يناقش القاعدة الدستورية للانتخابات

(أنسامد) - مايو 26 - روما - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انعقاد ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي اليوم الأربعاء وغد الخميس، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.



وحسب بيان للبعثة الأممية يحضر الجلستين ويلقي الكلمة الافتتاحية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش.



وأوضح البيان أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي، وعلى صفحة البعثة على «فيسبوك» كما ستمنح البعثة للقنوات الليبية والفضائيات المحلية والدولية حقوق نقل وقائع الاجتماع مباشرةً ليتمكن الجمهور الليبي من متابعة مجريات اللقاء.



وقالت البعثة إن ذلك يأتي وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية الذي التزمت به البعثة، والذي تم اعتماده منذ انطلاق أعمال الملتقى.



(أنسامد).



