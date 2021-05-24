رئيس وزراء فرنسا يزور تونس

(أنسامد) - مايو 24 - روما - يقوم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 يونيو بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان صحفي.



وأضاف البيان أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز خصوصا على التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية.



وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في منتصف شهر مايو.



ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني. (أنسامد).



