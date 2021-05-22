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دبيبة يستقبل اليوم رئيس وزراء تونس
    (أنسامد) - مايو 22 - روما - يستقبل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، نظيره التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت في زيارة رسمية إلى ليبيا، تستمر حتى غد، استجابة لدعوة الدبيبة.

    وسيرافق المشيشي، وفد رفيع المستوى، ممثلا في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ المصرف المركزي التونسي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، حسب بيان الحكومة التونسية أمس الجمعة.

    وأشار البيان إلى أن المسؤولين التونسيين سيتناولون في مباحثاتهم مع نظرائهم الليبيين سبل تعزيز ودفع التعاون على أكثر من صعيد، لافتا إلى تزامن الزيارة مع استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا عبر الخطوط التونسية، وهي أول شركة نقل جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.

    كما ستشهد الزيارة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة نحو 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز و البناء و الصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، ما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين خاصة في مجال اعادة الإعمار.

    (أنسامد).

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