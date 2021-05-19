ليبيا:ممثلي المجتمع المدني يدعون لسحب جميع القوات الأجنبية

(أنسامد) - مايو 19 - روما - دعا نشطاء وممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق ليبيا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية دون مزيد من التأخير، مشددين على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.



جاء ذلك خلال لقائهم منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا أمس الثلاثاء، وذلك كجزء من المشاورات التي يجريها مع الجهات الفاعلة الليبية،.



وحسب الموقع الرسمي للبعثة بالفيسبوك فقد شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها في موعدها، 24 ديسمبر المقبل، كما عبروا عن أهمية أخذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما إعداد الإطار الدستوري والقانوني اللازم.



من جانبه، أكد زينينغا حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم، والحفاظ على المسار الإيجابي، مطلعا المشاركين على جهود البعثة لدعم التقدم في مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أبدى حرصه لمواصلة التواصل مع مزيد من الأطراف المحلية في الأيام القادمة . (أنسامد).



