إيطاليا وألمانيا تدعوان إلى وقف التصعيد في إسرائيل وغزة

(أنسامد) - مايو 13 - روما - أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بعد محادثات مع نظيره الألماني هايكو ماس أن روما وبرلين تريدان إنهاء العنف فورا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.



وأضاف دي مايو في بيان له: "نطلب بشدة من الجانبين اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى وقف التصعيد والتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".



وقصفت طائرات حربية إسرائيلية غزة هذا الأسبوع في حين أمطر نشطاء فلسطينيون إسرائيل بالصواريخ في أعنف مواجهات بين الجانبين منذ سنوات. وقتل ما لا يقل عن 53 شخصا في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فيما قال مسؤولون طبيون إن ستة أشخاص قتلوا في إسرائيل.



(أنسامد).



