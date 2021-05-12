عشرات المهاجرين يصلون إلى مالطا بعد إنقاذهم من عرض البحر.

(أنسامد) - مايو 12 - روما - وصلت مجموعة تضم نحو 70 مهاجرا ، جميعهم رجال ، إلى مالطا بعد إنقاذهم من البحر المتوسط.



وأكدت وزارة الشؤون الداخلية المالطية قيام دورية بحرية تابعة للقوات المسلحة في مالطا بعملية إنقاذ ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ولم تشهد مالطا مستوى مماثلا لذلك الذي وصلت إليه أعداد المهاجرين في أجزاء أخرى من منطقة البحر المتوسط ، حيث وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مطلع الأسبوع. (أنسامد).



