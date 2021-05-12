ايطاليا..قلق و ضغوط لاعاة الانطلاق
عشرات المهاجرين يصلون إلى مالطا بعد إنقاذهم من عرض البحر.
استثمر في دبي تصدر رخصا لـ 3464 مستثمرا أجنبيا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح