برلماني إيطالي يدعو لتحويل مهمة إيريني الى مهمة إنقاذ بحري.

(أنسامد) - مايو 11 - روما - أعتبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي " إنريكو ليتا " أن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.



قال " إنريكو ليتا " إن مسألة إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها.



ورأى " ليتا " أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي " ماريو دراغي " هو الشخص المناسب لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي. (أنسامد).



