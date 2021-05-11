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برلماني إيطالي يدعو لتحويل مهمة إيريني الى مهمة إنقاذ بحري.
    (أنسامد) - مايو 11 - روما - أعتبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي " إنريكو ليتا " أن المهمة العسكرية الأوروبية إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.

    قال " إنريكو ليتا " إن مسألة إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة ينبغي إدارتها.

    ورأى " ليتا " أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس الوزراء الإيطالي " ماريو دراغي " هو الشخص المناسب لأنه يتمتع بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي. (أنسامد).

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