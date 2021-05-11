برلماني إيطالي يدعو لتحويل مهمة إيريني الى مهمة إنقاذ بحري.

(أنسامد) - مايو 11 - روما - أعتبر الأمين العام للحزب
الديمقراطي الإيطالي " إنريكو ليتا " أن المهمة العسكرية الأوروبية
إيريني أمام السواحل الليبية ينبغي أن تتحول من مهمة تتعلق بإيقاف
الأسلحة إلى مهمة تسمح بإدارة الإنقاذ في البحر.
قال " إنريكو ليتا " إن مسألة إنزال المهاجرين تمثل مشكلة كبيرة
ينبغي إدارتها.
ورأى " ليتا " أنه ينبغي على أوروبا أن تفعل كل شيء لضمان احترام
هذه القواعد كقواعد النقل والإدارة، معبراً عن القناعة بأن رئيس
الوزراء الإيطالي " ماريو دراغي " هو الشخص المناسب لأنه يتمتع
بمصداقية كبيرة على المستوى الأوروبي. (أنسامد).