ليبيا ..انقاذ 291 مهاجر غير شرعي شمال الزاوية

(أنسامد) - مايو 10 - روما - في إطار الجهود الأنسانية والمهام
السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في
منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر
البحر تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية يوم أمس
الموافق (9.5.2021) من إنقاذ (291 مهاجر من الجنسيات الافريقية
وعربية وأسيوية) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن
زورق مطاطي .
وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه
بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان)
شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال
قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا" إلي جهاز مكافحة الهجرة
غير الشرعية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية
رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم
سالمين. (أنسامد).