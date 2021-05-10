ليبيا ..انقاذ 291 مهاجر غير شرعي شمال الزاوية

(أنسامد) - مايو 10 - روما - في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية يوم أمس الموافق (9.5.2021) من إنقاذ (291 مهاجر من الجنسيات الافريقية وعربية وأسيوية) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .



وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) شمال الزاوية حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.



وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا" إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين. (أنسامد).



