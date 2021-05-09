لقاء القائد الأعلى للجيش الليبي بضباط المنطقة الجنوبية .

(أنسامد) - مايو 9 - روما - كشف " موسى الكوني " عضو المجلس الرئاسي - القائد الأعلى للجيش الليبي - تفاصيل لقائه بالضباط والقيادات العسكرية العاملة بالمنطقة الجنوبية والذي تركز على العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية باعتبارها من أولويات ومهام المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة وسيادة لتراب الليبي.



وقال " الكوني " في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بـ " تويتر " (أسس اجتماعنا مع قادة القوات المسلحة في فزان- وعلى طاولة واحدة، لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية- يقف هذا الهدف على قمة هرم أولوياتنا ، ذلك لضمان وحدة وسيادة التراب الليبي، ولإنجاز الاستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله: إجراء الانتخابات في ٢٤ ديسمبر.



وكان العضو بالمجلس الرئاسي " موسى الكوني " قد نبه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي بالعاصمة طرابلس إلى المخاطر التي تهدد الأمن القومي والوطني في غياب جيش ليبي موحد يحمي الحدود الوطنية للدولة الليبية.



وسلط " الكوني " في مؤتمره الصحفي الضوء على الأوضاع الأمنية الهشة خاصة في الحدود الجنوبية المستباحة من قبل المافيات وعصابات الأجرام المنظم ، وشبكات التهريب الدولية لثرواته وخيراته ، وتجار السلاح والبشر والمخدرات.



وأشار " الكوني " إلى أن التوترات والاضطرابات الأمنية الأخيرة التي شهدتها دولة تشاد البلد الجار لليبيا وأسفرت عن مقتل رئيسها تفرض علينا أعباء استراتيجية وأمنية جديدة تتطلب منا أخد الحيطة والحذر لمجابهة أية تطورات أو تداعيات على أمننا القومي ، وعلى حدودنا ومناطقنا الحدودية ، وهذا لن يتحقق إلا بتوحيد الجيش والقطاعات والوحدات العسكرية العاملة في المنطقة الجنوبية وتعزيزها بالإمكانيات والقدرات اللازمة . (أنسامد).



