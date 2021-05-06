ميركل تؤكد لأردوغان أهمية سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا

(أنسامد) - مايو 6 - روما - ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع مع ليبيا وقضايا أخرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال عبر الفيديو يوم الأربعاء.



واتفقت ميركل وأردوغان على دعم الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد محمد الدبيبة في إطار سعيها لتحسين الوضع في البلاد والتحضير لانتخابات نهاية العام.



وقالت ميركل إن بدء عملية سحب الجنود والمرتزقة الأجانب قريبا سيكون إشارة مهمة، بحسب المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.



وتولت حكومة الوحدة الليبية السلطة في مارس، وحلت محل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي دعمتها تركيا، والإدارة المنافسة في شرق البلاد المرتبطة بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.



ويقود الدبيبة حكومة وحدة مؤقتة إلى أن تجري ليبيا انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل، وهو احتمال أحيا الآمال في الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد سنوات من الصراع تدخلت فيه قوى أجنبية، بما في ذلك تركيا.



وناقشت ميركل وأردوغان أيضًا وباء فيروس كورونا ومسائل إقليمية أخرى، بما في ذلك الوضع في سوريا، والمحادثات غير الرسمية الأخيرة في جنيف حول الصراع في قبرص.



واتفق أردوغان وميركل على ضرورة استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في سوريا.



كما أكدت ميركل على أهمية العلاقات الشاملة والبناءة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. (أنسامد).



