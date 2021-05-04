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ليبيا:المنفي يبحث مع الوفد التركي تعزيز العلاقات الثنائية
    (أنسامد) - مايو 4 - روما - . استقبل رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " أمس الاثنين وزيرا الخارجية التركي والدفاع التركيان " ‫مولود تشاوش أوغلو" ، و "خلوصي أكار" والوفد المرافق لهما.

    ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فقد تناولت المقابلة بحث العلاقات الثنائية ، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، بالإضافة إلى مناقشة تحديات المرحلة الانتقالية وسُبل تذليلها.

    (أنسامد).

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