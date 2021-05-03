الهلال الأحمر الليبي: مصرع 50 في غرق مركب هجرة غير شرعية

(أنسامد) - مايو 3 - روما - أعلن الهلال الأحمر الليبي، ليل الأحد، مصرع ما يقارب 50 شخصًا، بينهم مصريون، في غرق مركب هجرة غير شرعية.



وقال أحمد مخلوف رئيس قسم الهجرة بالهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال حوالي 50 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.



وحول هذا الحادث، أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة في وقت سابق بغرق ما لا يقل عن 11 شخصا عندما انقلب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، قبالة سواحل ليبيا، الأحد. وقد ارتفع عدد الضحايا في وقت لاحق.



وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة 12مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.



حادث الغرق الذي وقع، الأحد، هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.



الشهر الماضي، قدرت السلطات وفاة 130 مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة عبر "تويتر" إن "الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط".



وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط. (أنسامد).



