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توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا في إيطاليا
    (أنسامد) - مايو 2 - روما - بلغ عدد لقاحات كورونا التي حصل عليها المواطنون حتى الآن في إيطاليا 20.111.976، بما في ذلك 14.084.097 شخصًا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح (ما يعادل 23% من إجمالي السكان).

    ووفقا للبيانات الحكومية، حصل 6.027.879 شخصا أيضًا على جرعة معززة (ما يعادل 10% من اجمالي السكان).

    لليوم الثاني على التوالي، تم تجاوز عتبة نصف مليون جرعة تم توزيعها في اليوم. من بين 22.558.660 جرعة موزعة على الأقاليم الايطالية، تم إعطاء 89.2% منها حتى الآن. (أنسامد).

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