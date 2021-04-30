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انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الأول
    (أنسامد) - أبريل 30 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) اليوم / الجمعة / إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا انخفض بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، وبنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية.

    وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن الانخفاض على أساس سنوي كان بمثابة تحسن كبير عن الانخفاض البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في الربع السابق.

    وأضافت أن الانخفاض على أساس ربع سنوي كان ناجما عن آثار قيود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. (أنسامد).

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