انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الأول

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي
للإحصاء (إستات) اليوم / الجمعة / إن الناتج المحلي الإجمالي
لإيطاليا انخفض بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة
بالشهور الثلاثة السابقة، وبنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن الانخفاض على أساس سنوي كان بمثابة
تحسن كبير عن الانخفاض البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في الربع
السابق.
وأضافت أن الانخفاض على أساس ربع سنوي كان ناجما عن آثار قيود
مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. (أنسامد).