انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الأول

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) اليوم / الجمعة / إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا انخفض بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، وبنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية.



وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن الانخفاض على أساس سنوي كان بمثابة تحسن كبير عن الانخفاض البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في الربع السابق.



وأضافت أن الانخفاض على أساس ربع سنوي كان ناجما عن آثار قيود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. (أنسامد).



