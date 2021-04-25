شكري يبحث مع غريفيث سبل دعم جهود التوصل لحل سياسي في اليمن

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة من أجل التوصل لحل السياسي للأزمة اليمنية.



جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم / الأحد / للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، في القاهرة، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية المصرية في صفحتها بموقع "فيس بوك".



وأكد الوزير شكري على موقف مصر الراسخ من دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.



وشدد وزير الخارجية المصري على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها.



وأكد أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، فضلاً عما يُمثله أمن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.



وأعرب شكري عن رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية ودعم مصر للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي.



ومن جانبه، أطلع جريفيث وزير الخارجية على آخر مستجدات المشهد اليمني ورؤيته لمستقبل الأوضاع في اليمن، وكذا مساعيه الحالية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لتسوية شاملة ومُستدامة للأزمة اليمنية. (أنسامد).



