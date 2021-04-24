المنقوش من إيطاليا: مصممون على انسحاب تركيا من ليبيا

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن بلادها بدأت حواراً مع تركيا، لكنها مصممة على انسحابها والقوات الأجنبية من ليبيا.



وقالت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر مونتي تشيتوريو بروما، إن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات" شددت الوزيرة الليبية على أن بلادها حازمة في الوقت نفسه في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكدة أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية".



تابعت المنقوش: "إننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".



وطالبت إيطاليا بـ"دور أكبر في حل القضايا الحرجة التي تواجهها ليبيا، وضرورة وضع حد للتدخل الأجنبي وسحب المرتزقة الموجودين في البلاد، الذين يمثلون عقبة أمام تنفيذ خطة برلين". (أنسامد).



