دي مايو : إعادة فتح القنصلية الايطالية في بنغازي قريبا

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إعادة فتح وشيك للقنصلية الايطالية في مدينة بنغازي، شرق ليبيا.



جاء ذلك في ختام مباحثات أجراها لويجي دي مايو في مقر وزارة الخارجية الايطالية في روما مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس.



وقال دي مايو إن هذا القرار يهدف إلى" تعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي" ويؤكد التزام إيطاليا بحماية وحدة الأراضي الليبية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى القنصلية في بنغازي، سيتم أيضًا افتتاح قنصلية فخرية في مدينة سبها بفزان، مذكرا أن السفارة في طرابلس لم تغلق أبدا خلال الحرب. (أنسامد).



