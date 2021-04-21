ما يقرب من 17 مهاجرا قاصرا يختفون يوميا في أوروبا

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" أن 17 طفلا من الاطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم يختفون يوميا في الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا واليونان وألمانيا.



وأوضح التقرير الذي أجرته "الجارديان" بالتعاون مع المجموعة الصحفية الدولية Lost in Europe أن هناك مخاوف من أن يصبح العديد منهم ضحايا للعمل والاستغلال الجنسي، او يجبرون على التسول أو الوقوع فريسة للاتجار بالبشر.



وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 18292 طفلا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم اختفوا في أوروبا في الفترة بين يناير 2018 وديسمبر 2020.



(أنسامد).



