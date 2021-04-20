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رئيس الوزراء المصري الي ليبيا اليوم على رأس وفد رفيع المستوى
    (أنسامد) - أبريل 20 - روما - يبدأ رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ليبيا على رأس وفد مصر رفيع المستوى لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

    ومن المقرر أن يناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من نظيره المصري العديد من المواضيع المتعلقة بأوجه التعاون الليبي المصري في المجالات الاقتصادية والسياسي والتجارية ومن بينها عودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

    وسيعقد الدبيبة ونظيره المصري مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات حسب ما علمت وكالة الأنباء الليبية. (أنسامد).

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