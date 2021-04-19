ليبيا:بحث إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب في مؤسسات الإصلاح

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - عقدت وزارة العد ل اجتماعا تقابلي مع المنظمة الدولية للهجرة "IOM"، لمتابعة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب المودعين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.



وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع عقد بحضور "إيمانويل مهاري" مسؤول الحماية والعودة الطوعية بالمنظمة الدولية للهجرة واستعرض الخطوات العملية المقترحة، التي تسهم بترحيل النزلاء الأجانب المتحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع النزلاء الأجانب المستهدفين بالترحيل إلى بلدانهم، بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة والسفارات المعنية. (أنسامد).



