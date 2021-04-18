انتخابات رئاسية في سوريا في 26 مايو

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ اليوم / الأحد / رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد في 26 مايو القادم.



يعتبر الرئيس بشار الأسد (55 عاما) الذي تولى السلطة بعد وفاة والده حافظ الاسد عام 2000، وأعيد انتخابه عامي 2007 و 2014 لولاية مدتها سبع سنوات، المرشح الاوفر حظا لولاية رئاسية رابعة، في غياب تنافس حقيقي.



قال حمودة صباغ في بيان له إن السوريين في الخارج سيتمكنون من التصويت في السفارات في 20 مايو، مضيفا أن المرشحين المحتملين يمكنهم تقديم ترشيحاتهم اعتبارا من يوم الاثنين. (أنسامد).



