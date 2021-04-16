إكسبو دبي: قمة حول المياه والطاقة والأمن الغذائي

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - تنظم الإمارات العربية المتحدة والأردن وهولندا بشكل مشترك قمة على مدار يومين حول المياه والطاقة والأمن الغذائي في إطار إكسبو 2020 دبي.



وستعقد القمة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال، في يناير 2022، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث ستجمع بين وضع السياسات واقتراح الحلول العملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء.



وتشمل هذه التحديات توافر المياه، وتأثير تغير المناخ على الغذاء والطاقة وعلاقة هذه القضايا بالنمو السكاني العالمي. من المتوقع أن يصل عدد سكان الأرض إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، مما يجعل إدارة الموارد الطبيعية ذات أهمية متزايدة.



قالت وزيرة المياه والأمن الغذائي الإماراتية مريم المهيري : يتشارك الأردن والإمارات وهولندا في العديد من التحديات بشأن هذه القضايا. ومن خلال العمل معًا وتبادل المعرفة والخبرة، يمكننا تنفيذ برامج بنتائج أفضل.



وأضافت: تُعَد القمة واحدة من أهم فعاليات إكسبو دبي، حيث ستساعد على وضع خارطة طريق لمواردنا واعتماد أنظمة أكثر استدامة، ليس فقط للبلدان الثلاثة ولكن لمشاركتها مع المجتمع الدولي. (أنسامد).



