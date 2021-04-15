وفد تركي إلى مصر خلال أيام.. ولقاء بين وزيري الخارجية

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن وفدا دبلوماسيا تركيا سيتجه إلى مصر مطلع مايو المقبل، في أحدث إشارات التقارب بين أنقرة والقاهرة.



قال جاويش أوغلو، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية، إنه سيلتقي نظيره المصري سامح شكري، بعد زيارة الوفد.



وكان جاويش أوغلو أعلن، الأربعاء، أن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، و"قد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار".



وأضاف أن هناك اجتماعا تركيا مصريا مرتقبا على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، و"العمل جار لتحديد موعده".



وكان وزير الخارجية التركي اتخذ من شهر رمضان مناسبة للحديث مع نظيره المصري، ليهنئه بحلول الشهر الفضيل.



ورأى مراقبون في المكالمة الهاتفية محاولة جديدة من جانب أنقرة للتقرب من مصر. (أنسامد).



