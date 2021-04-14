انعقاد المنتدى الليبي التركي في اسطنبول برعاية الدبيبة

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - عقد بمدينة اسطنبول التركية
اليوم المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة
الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» و حضور مجموعة من رجال ونساء
الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء
والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من:
الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط و الغاز، التخطيط،الصناعة ،و
الإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة
العامة للكهرباء.
وكان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز
للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة.
وفي هذا الشأن، أكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف
رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال
المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا. وقال
رئيس الحكومة : "أدعوكم إلى أن حل العراقيل التي تواجه عمل
الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة
الشركات جزء من هذا الحل،.
واكد الدبيبة التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما
يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد
تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار .
ودعا المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها
وشرقها وغربها، مشيرًا الى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين،
والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة
بعدم الازدواج الضريبي. (أنسامد).