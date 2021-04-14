انعقاد المنتدى الليبي التركي في اسطنبول برعاية الدبيبة

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - عقد بمدينة اسطنبول التركية اليوم المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» و حضور مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من: الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط و الغاز، التخطيط،الصناعة ،و الإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.



وكان موضوع عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا العنوان الأبرز للنقاش، بالإضافة إلى التحديات التي تعيق هذه العودة.



وفي هذا الشأن، أكد الدبيبة سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا. وقال رئيس الحكومة : "أدعوكم إلى أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل،.



واكد الدبيبة التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار .



ودعا المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا الى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي. (أنسامد).



