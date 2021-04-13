أمريكا وإيطاليا: التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - بحث وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن " ووزير ‏الخارجية الإيطالي " لويجي دي مايو " خلال اجتماع فى واشنطن أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا ، وإجراء الانتخابات في موعدها .



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان نشرته الوزارة على موقعها على شيكة المعلومات الدولية اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء دعمهما لجهود الشعب الليبى لإعادة الوحدة إلى بلاده ، وإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر القادم ، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.



ويأتى اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكى ونظيره الإيطالى بواشنطن فى إطار الاحتفال بـ 160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا. (أنسامد).



