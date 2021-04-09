تونس تقر استخدام لقاح جونسون أند جونسون

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي أن بلاده أقرت استخدام لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي المكون من جرعة واحدة للوقاية من فيروس كورونا، وستتلقى قريبا 1.5 مليون جرعة من هذا اللقاح.



وخلال موكب تسليم الولايات المتحدة الأمريكية مستشفيين ميدانيين للأمراض المعدية، أوضح الوزير أن تونس ستتلقى 1.5 مليون جرعة من هذا اللقاح الأمريكي في إطار المبادرة الإفريقية.



حصل أكثر من 100 ألف شخص على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في تونس، بحسب وزارة الصحة. وتواجه تونس الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وستطبق إجراءات جديدة لمكافحة كورونا اعتبارا من الليلة حتى نهاية الشهر، بما في ذلك حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا. (أنسامد).



