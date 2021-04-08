الخارجية الليبية : تونس كانت مهدا للحوار وللاتفاق الليبي

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - وزيرة الخارجية : تونس كانت مهدا للحوار وللاتفاق السياسي الليبي ونحن ممتنون لها حكومة وشعبا.



أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية " نجلاء المنقوش " أن تونس كان لها دورا إيجابيا ومشرفا إزاء القضية الليبية .



وقالت " المنقوش " في تسجيل مرئي بثه الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية تابعته وكالة الانباء الليبية إن زيارتها اليوم الى بلدها الثاني تونس تعد هي الأولى لها كوزيرة لخارجية ليبيا منذ تسلمها لمهامها.



واعتبرت وزيرة الخارجية اول انطلاقة لها للزيارات الخارجية من تونس هي بمثابة رسالة لكل العالم بان تونس كانت مهدا للحوار وللاتفاق السياسي الليبي. مثمنة في الوقت ذاته كل الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها تونس حكومة وشعبا.



وقالت " إننا لمسنا خلال زيارتنا اليوم الى بلدنا الثاني تونس ترحيبا ودعما كبيرا من الرئيس " قيس سعيد " والحكومة التونسية لحكومة الوحدة الوطنية.



كما رحبت " المنقوش " بالتواصل والتعاون المستمر بين البلدين ، مؤكدة استعداد ليبيا التام للتعاون المشترك وحل كافة القضايا الحساسة والفعالة بين الشعبين الشقيقين. (أنسامد).



