الاتحاد الأوروبي، يؤكد دعمه للمسار الديمقراطي في تونس

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - أكّد رئيس المجلس الأوروبي،" شارل ميشال" أمس الاثنين، خلال أول زيارة له إلى تونس، دعم الاتّحاد الأوروبي للمسار الديموقراطي في هذا البلد الآفريقي .



وقال ميشال إثر لقائه الرئيس التونسي،" قيس سعيّد" إنّ "تونس اختارت أن تكون مجتمعاً ديموقراطياً وتعدّدياً قائماً على سيادة القانون والحريّات الفردية. إنّه التزام صعب".



شدّد ميشال على "المسار الذي اجتازته" تونس حتى اليوم، قال إنّ الاتّحاد الأوروبي "يقف إلى جانب التونسيين للمضيّ قدماً نحو هذا المجتمع الديموقراطي التعدّدي".



وجدّد رئيس المجلس الأوروبي التأكيد على التزام التكتّل توفير "آفاق" للشباب التونسي بعد عشر سنوات من ثورة قادها الشباب وأسقطت نظام زين العابدين بن علي.



من جهته، دعا الرئيس التونسي إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين بلاده والاتّحاد الأوروبي و"لا سّيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والشباب والتكنولوجيات الجديدة".



كما طالب سعيّد بـ"اعتماد مقاربة أكثر شمولية في ملف الهجرة تتجاوز الحلّ الأمني لتعالج الأسباب العميقة لهذه الظاهرة على غرار الفقر والبطالة".



الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال زار قبل تونس الاحد العاصمة الليبية طرابلس جدد خلالها دعم الاتحاد الاوروبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات. (أنسامد).



