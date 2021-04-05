ليبيا:المنفي يجدد التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور " محمد المنفي " التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الاحد رئيس المجلس الأوروبي " شارل ميشيل " بقصر ولي العهد في العاصمة طرابلس.



وناقش اللقاء سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي.



من جهته عبر رئيس المجلس الأوروبي " شارل ميشيل " عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها.. مؤكدا أن الاستقرار في ليبيا له أهمية كبيرة بالنسبة لدول المنطقة.



من جانبه توجّه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور " محمد المنفي " بالشكر والتقدير لدول الاتحاد الأوروبي على دعمها ومساندتها لجهود تحقيق الاستقرار في البلاد. (أنسامد).



