توافق جزائري تونسي على تنسيق المواقف حول كافة القضايا

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - اكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، عقب اجتماعه بنظيره التونسي عثمان الجرندي، على وجود توافق جزائري تونسي على تنسيق المواقف حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكتب السيد بوقدوم في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر" عقب اجتماعه بنظيره التونسي في إطار الزيارة الرسمية التي قادته أمس الخميس الى تونس قائلا "سعدت بتجدد الفرصة للقاء أخي عثمان الجرندي, الذي تحدوني وإياه عزيمة قوية للمضي قدما في مساعينا للدفع بالعلاقات التاريخية والاسترايجية بين البلدين الشقيقين الى أرقى المستويات, وكذا تنسيق المواقف في مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



للإشارة, قام وزير الشؤون الخارجية, أمس الخميس, بزيارة رسمية إلى جمهورية تونس الشقيقة, حاملا رسالة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية, السيد قيس سعيد, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. (أنسامد).



