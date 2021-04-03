موكب مهيب سينقل مومياوات مصر القديمة عبر شوارع القاهرة

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - ستخرج مومياوات لفراعنة مصر من أماكن استراحتها اليوم وستجوب شوارع القاهرة إلى موقعها الجديد، كجزء من مشروع يحتفي بتاريخ مصر من خلال نقل بعض أعظم كنوزها إلى منشأة جديدة ذات تقنية عالية.



في مساء السبت، ستشارك 22 مومياء فرعونية ملكية في موكب مهيب يطلق عليه "موكب المومياوات الملكية"، وهو حدث طال انتظاره تنظمه وزارة السياحة والآثار المصرية.



ويذكر أن الاحتفالات ستشمل عربات تجرها الخيول وجوقات تغني باللغات القديمة ومشاركة عدد كبير من نجوم السينما وكبار الشخصيات.



وقال أحمد غنيم، المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، المؤسسة التي ستكون المثوى الأخير للمومياوات الملكية، "إن الحدث سيكون مفاجأة".



ومع ذلك، من الصعب إبقاء حدث بهذا الحجم مفاجأة، خاصة عندما جرت البروفات مؤخرا وسط القاهرة. والتقط المصريون المتحمسون صوراً لمركبات مومياء مصنوعة حسب الطلب مزينة بزخارف ذهبية قديمة وقاموا بمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي. (أنسامد).



