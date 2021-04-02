نافالني : الاتحاد الأوروبي قلق من حرمانه من العلاج

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء التقارير التي تشير إلى حرمان المعارض الروسي أليكسي نافالني من الحصول على الرعاية الصحية.



وكتبت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في صفحتها بموقع "تويتر" : نشعر بالقلق إزاء التقارير حول حرمان نافالني من الحصول على الرعاية الطبية ومن حرمانه من النوم.



وأضافت أن هذا يشكل انتهاكًا من جانب روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يواصل المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني (أنسامد).



