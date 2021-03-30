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دبيبة للمستثمرين الايطاليين " ليبيا وطنكم "
    (أنسامد) - مارس 30 - روما - اعرب رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن رغبته في إعادة فتح أبواب بلاده في أقرب وقت ممكن أمام المستثمرين والشركات الإيطالية.

    و قال في حديث صحفي مع كورييري دي لاسيرا "أود أن يعتبرالمستثمرون الايطاليون ليبيا وطنهم وليس مجرد شركة ".

    واضاف ′ ′ لدينا تاريخ من التعاون و الكثير من القواسم المشتركة مع ايطاليا ، من المناخ إلى الغذاء"" و قال ′ ′سنبحث مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي التعاون مع الشركات الإيطالية المهمة و كيفية تبسيط الاجراءات . على سبيل المثال ، المجموعات الكبيرة ، مثل Salini Imregilo ، التي نتفاوض معها على عقد بأكثر من مليار دولار "، الآن ′ ′ أود حقًا أن أرى العديد من الشركات الإيطالية الصغيرة تعود إلى العمل وان تعمل السفارة الايطالية في ليبيا بكامل طاقتها لمساعدتهم. (أنسامد).

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