دبيبة للمستثمرين الايطاليين " ليبيا وطنكم "

(أنسامد) - مارس 30 - روما - اعرب رئيس الحكومة الانتقالية
الليبية عبد الحميد الدبيبة عن رغبته في إعادة فتح أبواب بلاده في
أقرب وقت ممكن أمام المستثمرين والشركات الإيطالية.
و قال في حديث صحفي مع كورييري دي لاسيرا "أود أن يعتبرالمستثمرون
الايطاليون ليبيا وطنهم وليس مجرد شركة ".
واضاف ′ ′ لدينا تاريخ من التعاون و الكثير من القواسم المشتركة مع
ايطاليا ، من المناخ إلى الغذاء""
و قال ′ ′سنبحث مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي التعاون مع
الشركات الإيطالية المهمة و كيفية تبسيط الاجراءات . على سبيل
المثال ، المجموعات الكبيرة ، مثل Salini Imregilo ، التي نتفاوض
معها على عقد بأكثر من مليار دولار "، الآن ′ ′ أود حقًا أن أرى
العديد من الشركات الإيطالية الصغيرة تعود إلى العمل وان تعمل
السفارة الايطالية في ليبيا بكامل طاقتها لمساعدتهم. (أنسامد).