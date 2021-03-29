إيطاليا : ثلاث مناطق أخرى أصبحت مناطق حمراء

(أنسامد) - مارس 29 - روما - انضمت كالابريا وتوسكانا وفال
داوستا يوم الاثنين إلى تسع مناطق أخرى / مقاطعات ذاتية الحكم
مصنفة على أنها مناطق حمراء عالية الخطورة من COVID-19 ، مما يعني
أن أكثر من نصف البلاد مغلق حاليا.
ومع ذلك ، تحولت منطقة لاتسيو ، المنطقة المحيطة بروما ، من
الأحمر إلى البرتقالي متوسط الخطورة يوم الثلاثاء.
في المناطق الحمراء ، يتم إغلاق جميع المتاجر التي تبيع العناصر
غير الأساسية ويخرج الناس من المنزل للعمل فقط أو إذا كان لديهم
سبب وجيه آخر.
في الوقت الحالي ، تم إغلاق جميع المدارس في المناطق الحمراء
أيضًا على الرغم من أن الحكومة قالت إن التلاميذ حتى السنة الأولى
من المدرسة الإعدادية سيتمكنون من العودة إلى الفصل ، حتى في
المناطق الحمراء ، بعد عيد الفصح .
يجري رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الاثنين محادثات مع المناطق
الإيطالية والسلطات المحلية الأخرى بشأن حملة التطعيم ضد فيروس
كورونا ، والتي تحاول الحكومة المركزية تكثيفها. (أنسامد).