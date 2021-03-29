إيطاليا : ثلاث مناطق أخرى أصبحت مناطق حمراء

(أنسامد) - مارس 29 - روما - انضمت كالابريا وتوسكانا وفال داوستا يوم الاثنين إلى تسع مناطق أخرى / مقاطعات ذاتية الحكم مصنفة على أنها مناطق حمراء عالية الخطورة من COVID-19 ، مما يعني أن أكثر من نصف البلاد مغلق حاليا.



ومع ذلك ، تحولت منطقة لاتسيو ، المنطقة المحيطة بروما ، من الأحمر إلى البرتقالي متوسط الخطورة يوم الثلاثاء.



في المناطق الحمراء ، يتم إغلاق جميع المتاجر التي تبيع العناصر غير الأساسية ويخرج الناس من المنزل للعمل فقط أو إذا كان لديهم سبب وجيه آخر.



في الوقت الحالي ، تم إغلاق جميع المدارس في المناطق الحمراء أيضًا على الرغم من أن الحكومة قالت إن التلاميذ حتى السنة الأولى من المدرسة الإعدادية سيتمكنون من العودة إلى الفصل ، حتى في المناطق الحمراء ، بعد عيد الفصح .



يجري رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الاثنين محادثات مع المناطق الإيطالية والسلطات المحلية الأخرى بشأن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ، والتي تحاول الحكومة المركزية تكثيفها. (أنسامد).



