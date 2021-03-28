كوفيد-ايطاليا : 19611إصابة ، 297 ضحية
البابا فرنسيس: أسبوع الآم آخر في الجائحة
الامارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جنوب السعودية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولس..مسيرة احتجاجية للأطفال والآباء على دراجات لإعادة فتح المدارس
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم