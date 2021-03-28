البابا فرنسيس: أسبوع الآم آخر في الجائحة

(أنسامد) - مارس 28 - روما - احتفل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم بأحد الشعانين، خلال صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس. وقال البابا فرنسيس : مع الاحتفال بيوم أحد الشعانين "دخلنا أسبوع الآلام.



وتابع : هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إحياء أسبوع الآلام في ظل جائحة كورونا.



وأضاف البابا فرنسيس : في العام الماضي شعرنا بصدمة أكبر. وفي العام الحالي نحن مجربون ومختبرون". وأصبحت الأزمة الاقتصادية شديدة. وتابع : يستغل الشر الأزمات لزرع الريبة واليأس والخلاف.



(أنسامد).



