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البابا فرنسيس: أسبوع الآم آخر في الجائحة
    (أنسامد) - مارس 28 - روما - احتفل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم بأحد الشعانين، خلال صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس. وقال البابا فرنسيس : مع الاحتفال بيوم أحد الشعانين "دخلنا أسبوع الآلام.

    وتابع : هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إحياء أسبوع الآلام في ظل جائحة كورونا.

    وأضاف البابا فرنسيس : في العام الماضي شعرنا بصدمة أكبر. وفي العام الحالي نحن مجربون ومختبرون". وأصبحت الأزمة الاقتصادية شديدة. وتابع : يستغل الشر الأزمات لزرع الريبة واليأس والخلاف.

    (أنسامد).

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